23 августа, 15:30,
обновлено 23 августа, 15:44

Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам президента РФ, это большой шаг в освоении космического пространства и "свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также
Что известно об индийском межпланетном аппарате "Чандраян-3"

"Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Это - большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин попросил передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований "искренние поздравления и пожелания новых свершений".

Посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход. Спускаемый модуль "Викрам" назван в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), луноход назван "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраМурму, Драупади
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация