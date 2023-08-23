Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

По словам президента РФ, это большой шаг в освоении космического пространства и "свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее Южного полюса. Это - большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин попросил передать руководству и коллективу Индийской организации космических исследований "искренние поздравления и пожелания новых свершений".

Посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход. Спускаемый модуль "Викрам" назван в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), луноход назван "Прагьян" ("познание", "мудрость"). Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны.