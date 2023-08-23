В Думу внесли законопроект, расширяющий антикоррупционные полномочия глав регионов

Инициативой предлагается наделить глав субъектов РФ правом направлять запросы в федеральные органы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве глав регионов проверять на коррупцию претендентов на муниципальные должности в субъектах РФ. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект подготовлен во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

"Законопроектом предлагается следующее: осуществлять в порядке, установленном законом субъекта РФ, антикоррупционные проверки в полном объеме в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, а также лиц, замещающих указанные должности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить глав субъектов РФ правом направлять запросы в федеральные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности (МВД, ФСБ и другие) в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ или муниципальные должности. К таким должностям относятся, в том числе первый замглавы региона и зампред избирательной комиссии региона.

Уточняется, что главы регионов не могут проверять депутатов законодательных органов субъектов РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований.