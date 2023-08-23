Лавров заявил, что саммит БРИКС станет успехом дипломатии ЮАР

По словам главы МИД РФ, саммит проходит интенсивно

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно, мероприятие станет очередным успехом южноафриканской дипломатии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет [президент ЮАР Сирил] Рамапоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР", - сказал Лавров на встрече с заместителем генерального секретаря правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС. Министр выразил уверенность, что саммит в Йоханнесбурге станет "очередным успехом южноафриканской дипломатии".

Лавров также отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами России и ЮАР, но и на других уровнях.

Моконьяне поблагодарила главу российской дипломатии за встречу и положительно оценила выдавшуюся возможность послушать обращение президента России Владимира Путина на пленарном заседании саммита ранее в среду.