Путин по видеосвязи примет участие во встрече в формате "Друзья БРИКС"

Согласно плану организаторов, мероприятие должно стать форумом Глобального Юга и усилить его позиции в мире

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие во встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич" в завершающий день саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в южноафриканском Йоханнесбурге,

По планам организаторов встреча в формате "Друзья БРИКС" должна стать форумом Глобального Юга, усилить его позиции в мире и поставить в повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений. Для реализации этой цели президент ЮАР Сирил Рамапоса, который председательствует на саммите БРИКС, пригласил в Йоханнесбург лидеров 67 стран Глобального Юга и 20 высокопоставленных лиц. Среди них руководство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Карибского сообщества, Группы семидесяти семи, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. При этом группа БРИКС, по мнению ЮАР, должна стать лидером Глобального Юга и возглавить процесс создания более справедливого международного порядка.

Несмотря на то что президент России участвует в саммите удаленно, а в Йоханнесбурге страну представляет глава МИД Сергей Лавров, российское участие в съезде полноценно. 22 августа Путин выступил на Деловом форуме объединения, изложив свое видение перспектив развития сотрудничества стран БРИКС. Он также поделился своими оценками глобальных экономических процессов, обратив внимание на то, что значительное инфляционное давление вызвано безответственным поведением ряда стран, а экономика стран "пятерки" по паритету покупательной способности обходит G7. По словам Путина, в БРИКС набирает силу "необратимый, объективный процесс дедолларизации". Прассказал резидент и о том, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, продовольствия и удобрений в страны Глобального Юга вопреки препятствиям Запада.

23 августа Путин принял участие в пленарной сессии саммита БРИКС. В своей речи он подчеркнул, что страны "пятерки", которая утвердилась на глобальной арене в качестве влиятельной структуры, выступают за формирование справедливого многополярного мирового порядка, где каждый народ имеет право на собственную модель развития. Он отметил, что стремление некоторых стран сохранить свою неоколониальную гегемонию привело к кризису на Украине. При этом Путин подчеркнул, что Россия хочет положить этой войне конец и благодарна своим партнерам по БРИКС, которые пытаются добиться справедливого урегулирования мирными средствами. Отдельное внимание президент РФ уделил созданию надежных транспортных магистралей, трансконтинентальных маршрутов, например, коридора Север - Юг, и выступил с инициативой учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту.