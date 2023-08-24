23 августа, 21:08

Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Армению для встречи с коллегами по ЕАЭС

В ходе встречи участники обсудят вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов и совершенствование правовых механизмов в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24-25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Читайте также
Мишустин заявил, что ЕАЭС остается центром притяжения для многих странМишустин заявил, что при сложностях на мировом рынке ЕАЭС может решать имеющиеся проблемыМишустин назвал приоритетом ЕАЭС переориентацию торговли на новые направления

Как сообщалось ранее, в ходе встречи главы правительств планируют обсудить дальнейшее развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Также на повестке дня вопросы совершенствования правовых механизмов в ЕАЭС, укрепления существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживания контактов с потенциальными партнерами.

Мероприятие состоится под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС. Заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана. Предыдущее заседание межправсовета ЕАЭС состоялось в июне в Сочи. Также в этом году премьеры встречались в феврале в Казахстане.

Как отмечал Мишустин, страны ЕАЭС могут сообща противостоять международным вызовам, развивая собственные производства и технологии. В числе приоритетов в нынешних условиях он называл создание новых логистических цепочек и переориентацию торговли на новые направления. Премьер-министр РФ подчеркивал, что товары из ЕАЭС не уступают по качеству аналогам из других стран. Глава российского кабмина также говорил о том, что союз будет и дальше укреплять связи с дружественными странами.

Евразийский межправсовет состоит из глав правительств стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договора о ЕАЭС и решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия. На заседаниях межправсовета рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного взаимодействия государств "пятерки". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация