Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Армению для встречи с коллегами по ЕАЭС

В ходе встречи участники обсудят вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов и совершенствование правовых механизмов в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24-25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи главы правительств планируют обсудить дальнейшее развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Также на повестке дня вопросы совершенствования правовых механизмов в ЕАЭС, укрепления существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживания контактов с потенциальными партнерами.

Мероприятие состоится под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС. Заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана. Предыдущее заседание межправсовета ЕАЭС состоялось в июне в Сочи. Также в этом году премьеры встречались в феврале в Казахстане.

Как отмечал Мишустин, страны ЕАЭС могут сообща противостоять международным вызовам, развивая собственные производства и технологии. В числе приоритетов в нынешних условиях он называл создание новых логистических цепочек и переориентацию торговли на новые направления. Премьер-министр РФ подчеркивал, что товары из ЕАЭС не уступают по качеству аналогам из других стран. Глава российского кабмина также говорил о том, что союз будет и дальше укреплять связи с дружественными странами.

Евразийский межправсовет состоит из глав правительств стран ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договора о ЕАЭС и решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия. На заседаниях межправсовета рассматривается существенная часть принципиальных вопросов интеграционного взаимодействия государств "пятерки".