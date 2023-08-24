Захарова заявила, что интриги Запада в отношении саммита БРИКС не сработали

Официальный представитель МИД РФ назвала "отрезвляющим фактором" в связи с действиями западных стран для всего мира ситуацию вокруг зерновой сделки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Козни и "многомесячные интриги" Запада в целях помешать проведению саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) не сработали. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Саммит БРИКС, несмотря ни на какие козни, а их было немало, несмотря ни на какие многомесячные интриги Вашингтона и Лондона, которые что только ни изобретали, чтобы сорвать это мероприятие, несмотря на попытки Елисейского дворца вклиниться, влезть, что-то опять "перебуровить" и не дать разным странам с реальной экономикой, не с дутыми валютами, с трудолюбивыми людьми, которые создают реальный продукт, собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, все эти козни не сработали и не сработают дальше", - сказала она.

Дипломат отметила, что "отрезвляющим фактором" в отношении действий Запада для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки. "На мой взгляд <...> очень важным фактором в копилку мирового отрезвления стала зерновая сделка и то, что с ней сделали США, Брюссель и так далее. Та авантюра с лозунгом "поможем беднейшим странам, в первую очередь Африке", которая начиналась летом 2022 года и превратилась только в обогащение западных компаний, стала, на мой взгляд, одним из очень важных факторов, который позволил разным странам на различных континентах переосмыслить то, что происходит за эти полтора года и увидеть, кто стоит внутри интриги", - заключила она.