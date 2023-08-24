Рогозин сообщил об уничтожении колонны ВСУ в районе Орехова в Запорожской области

Было ликвидировано не менее семи единиц техники противника, уточнил руководитель военно-технического центра "Царские волки"

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью уничтожена огнем российской артиллерии в районе населенного пункта Орехово Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Специалисты центра принимали участие в операции.

"Силами <...> полка [ВС РФ] и третьего добровольческого отряда "Барс" бригады "Царские волки" этой ночью сожгли колонну ВСУ в районе населенного пункта Орехово", - сказал Рогозин.

Движущуюся колонну засекли при помощи средств объективного контроля. Сначала был нанесен удар из ствольной артиллерии, затем из РСЗО "Ураган". В результате удара произошла детонация боекомплектов, вся техника, в том числе западного образца, была уничтожена. "Всего не менее семи единиц. Колонна рассеяна. Противник проводит эвакуацию оставшихся в живых военнослужащих", - уточнил Рогозин.