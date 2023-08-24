Путин предложил трех кандидатов на пост главы ЯНАО

В числе кандидатов действующий глава региона Дмитрий Артюхов

ТАСС, 24 августа. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры для избрания на должность губернатора округа. В числе кандидатов действующий глава региона Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-центре Заксобрания Ямала.

"Президент России Владимир Путин представил в Законодательное собрание Ямала кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев", - говорится в сообщении.

Каждому кандидату предоставится право выступить перед депутатами Заксобрания ЯНАО с основными положениями программы развития региона в случае его избрания губернатором, уточнили в пресс-центре.

Голосование по избранию губернатора Ямала пройдет в единый день голосования 10 сентября.

Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружное законодательное собрание из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО, который, как и ЯНАО территориально и административно входит в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.