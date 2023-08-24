Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Армении. В ходе встречи главы правительств планируют обсудить дальнейшее развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Также на повестке дня вопросы совершенствования правовых механизмов в ЕАЭС, укрепления существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживания контактов с потенциальными партнерами.

Мероприятие проходит под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС.