24 августа, 07:15
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Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Армении. В ходе встречи главы правительств планируют обсудить дальнейшее развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Также на повестке дня вопросы совершенствования правовых механизмов в ЕАЭС, укрепления существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживания контактов с потенциальными партнерами.

Мероприятие проходит под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссия
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