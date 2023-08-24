Захарова заявила, что членство шести новых стран БРИКС начнется с 2024 года

Речь идет об Аргентине, Египте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и Эфиопии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Членство новых шести стран БРИКС - Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана и Эфиопии - начнется с 1 января 2024 года, то есть с первого дня российского председательства. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение принято сейчас. А их полноправное участие - с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства", - сказала дипломат.

Ранее о расширении БРИКС сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита организации, который проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.