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обновлено 24 августа, 08:05
Саммит БРИКС - 2023

Захарова заявила, что членство шести новых стран БРИКС начнется с 2024 года

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Речь идет об Аргентине, Египте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и Эфиопии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Членство новых шести стран БРИКС - Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана и Эфиопии - начнется с 1 января 2024 года, то есть с первого дня российского председательства. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Решение принято сейчас. А их полноправное участие - с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства", - сказала дипломат.

Ранее о расширении БРИКС сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита организации, который проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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