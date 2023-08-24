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обновлено 24 августа, 08:08
Саммит БРИКС - 2023

Путин назвал непростым согласование итоговой декларации БРИКС

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент принимающей стороны Сирил Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство, отметил российский лидер

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Согласование декларации саммита БРИКС в ЮАР шло непросто, но президент принимающей стороны Сирил Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам саммита.

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"Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", - сказал российский лидер, говоря о принятии итоговой декларации саммита, согласно которой с 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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