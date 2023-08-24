Путин заявил, что РФ продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире

Президент России поздравил новые страны БРИКС с вступлением в объединение

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил новые страны БРИКС, заверив, что Россия будет продолжать работать над расширением влияния объединения в мире.

"Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире", - сказал российский лидер, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Путин уточнил, что имеет в виду налаживание практической работы с новыми членами объединения и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в формате "аутрич", то есть с партнерами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с организацией и хотели бы с ней вместе работать. "Мы относимся к этому с вниманием и большим уважением. Мы обязательно наладим эту работу", - заверил президент РФ. По его словам, страны БРИКС будут советоваться друг с другом насчет того, как ее организовать. "В ходе этих совместных дискуссий на уровне министров иностранных дел, других ведомств выстроим соответствующий регламент с тем, чтобы роль и значение БРИКС в мире продолжали расти", - заключил глава российского государства.