На выборах в Москве 8-10 сентября будут работать около 11,7 тыс. общественных наблюдателей

Прежде ожидалось, что на выборах будет работать порядка 10 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Почти 11,7 тыс. наблюдателей будут работать на сентябрьских выборах в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Прежде ожидалось, что на выборах будет работать порядка 10 тыс. наблюдателей.

"Мы получили очень много заявок от желающих присоединиться к корпусу, многие из них работают с нами уже не первый год. Итоговое количество общественных наблюдателей даже чуть больше, чем мы планировали. 11,7 тыс. - такое число наблюдателей позволит с запасом обеспечить каждый участок "глазами штаба", - сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, набор в корпус закрыт. "Те, кто в него записался, продолжают активно готовиться к работе на выборах. <…> Завтра состоится тестовое голосование", - заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что вне зависимости от опыта в наблюдении, все, кто записался в корпус. должны пройти обучение. В этом году оно состоит из онлайн-курса и очных лекций. Дистанционный курс включает в себя подробные инструкции о работе наблюдателей, а также видеоинструкцию о работе с приложением "Мобильный наблюдатель". После того, как кандидат в наблюдатели прошел онлайн-курс и проверочное тестирование, он допускается к очной части обучения, которое стартовало 12 августа.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.