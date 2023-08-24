24 августа, 09:21

В Москве прошло заседание комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы

Его провел помощник главы государства, председатель комиссии Дмитрий Миронов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Заседание комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров состоялось в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Его провел помощник главы государства, председатель комиссии Дмитрий Миронов.

Среди основных задач комиссии - подготовка предложений президенту по совершенствованию правового и организационного обеспечения государственной службы, по выработке государственной политики в области формирования и эффективного использования управленческого резерва, по вопросам стратегии развития кадрового потенциала. Кроме того, структура рассматривает инициативы по совершенствованию законодательства в этой сфере, материалы по реформированию и развитию государственной службы, по выработке рекомендаций для регионов.

В задачи комиссии входит также рассмотрение проектов документов по данной теме, мониторинг и анализ практики применения законодательства о государственной службе, информирование президента о положении дел в этой области и рассмотрение по его поручению иных вопросов, относящихся к компетенции структуры. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация