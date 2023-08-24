24 августа, 09:26
Саммит БРИКС - 2023

Путин уверен, что формат "Друзья БРИКС" будет способствовать укреплению отношений стран

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Как отметил президент, Россия будет выстраивать деятельность прежде всего со странами, которые подключаются к работе в формате "БРИКС плюс/аутрич"

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Встречи в формате "БРИКС плюс/аутрич" ("Друзья БРИКС") полезны и будут способствовать укреплению отношений между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы выразить уверенность, что нынешняя встреча будет очень полезной и на деле поспособствует укреплению дружественных отношений стран "пятерки", а со следующего года не "пятерки", а большего количества стран, с вашими государствами и послужит активизации сотрудничества на самых разных направлениях", - сказал глава государства, выступая по ВКС на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

"В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы по поручению наших коллег будем выстраивать работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к нашей работе в формате "БРИКС плюс/аутрич", - добавил он.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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