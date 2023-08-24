Эксперт назвал расширение БРИКС успехом в условиях потребности мира во взаимодействии

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отметил, что организация становится более разносторонней, интересной, и "возникает очень много перспектив в тех видах взаимодействия, которые могут появиться"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) является ответом на потребность мира во взаимодействии, расширение объединения - успех "пятерки" стран - членов объединения. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Конечно же, это успех. Это означает, что страны - члены БРИКС между собой не поругались, а договорились. Хотя были разные подходы, разные взгляды, разные высказывались точки зрения, и вот, в конечном счете, сумели они между собой договориться. Это успех, это означает согласие, означает, что организация становится более разносторонней, более интересной, и возникает очень много перспектив в тех видах взаимодействия, которые могут тут появиться", - подчеркнул он.

По словам аналитика, в мире сейчас не хватает инструментов безопасного и справедливого регулирования экономических связей. "БРИКС претендует на то, чтобы быть таким инструментом справедливого, уравновешенного, сбалансированного урегулирования вот этой вот взаимозависимости разных стран, причем таким образом, чтобы не были возможности у кого-то одного монополизировать все эти инструменты, - подчеркнул эксперт. - БРИКС - это ответ современного мира на потребности во взаимодействии".

Быстрицкий подчеркнул, что БРИКС становится инструментом "нового экономического порядка и системы экономических взаимоотношений между различными странами во всем мире". "БРИКС нынче охватывает весь мир", - добавил он. В частности, эксперт указал, что "Аргентина много чего может предложить миру". "Это развитая сельскохозяйственная страна с большими перспективами", - считает аналитик. Он также отметил, что арабские страны являются очень важной составляющей в мире.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года.

Раздражение Запада

По мнению эксперта, Запад от расширения БРИКС не испытывает удовольствия. "Это их в какой-то степени раздражает и настораживает. Какие-то шаги, контрдействия они, естественно, будут предпринимать, но возможности не очень велики у Запада. И потом Запад тоже не так уж особенно един в этом отношении и ссорится со всеми по кругу ему тоже ни к чему", - отметил Быстрицкий.

По его словам, Запад будет каким-то образом пытаться помешать, но достаточно аккуратно. "На рожон не полезет", - добавил Быстрицкий.