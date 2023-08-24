Медведев сообщил о выполнении народной программы единороссов в первом полугодии на 53%

По словам председателя партии, "динамика в целом нормальная"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Народная программа партии "Единая Россия" выполнена за первое полугодие этого года на 53%. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с руководителями регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

"За 2022-й год удалось добиться выполнения более 90% годового плана тех программных показателей, которые мы ставили перед собой. За первое полугодие текущего года он выполнен на 53%, то есть динамика в целом нормальная. Прошу региональные отделения партии при разработке своих программ также следовать подходу на подсчеты и принципы счетности, согласовывать свои планы с региональными органами исполнительной власти", - сказал Медведев.

Он также отметил, что партия разработала индикатор реализации документа более чем с 1 тыс. показателей и конкретными сроками выполнения намеченных мер. "Они синхронизированы с параметрами государственных программ, что, конечно, очень важно", - добавил председатель партии.