Медведев призвал единороссов не скрывать свои достижения и признавать недочеты

Председатель "Единой России" подчеркнул, что важной частью партийной работы является информирование граждан о планах и о том, как они исполняются

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россияне должны знать о позитивных результатах выполнения планов партии "Единая Россия", при этом следует признавать и свои недочеты. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

"Люди должны видеть позитивные результаты, которые являются итогом работы партии. Именно таким образом мы укрепляем доверие партии, здесь не надо скромничать, нужно предъявлять результат прямо. И, конечно, признавать свои недочеты и корректировать планы нужно оперативно с учетом всех обстоятельств", - сказал Медведев, подчеркнув, что важной частью партийной работы является информирование граждан о планах и о том, как они исполняются.

Он отметил, что партия продолжает отстаивать интересы каждого региона и на федеральном уровне. "Важно, что в бюджете страны заложены средства на долгосрочное развитие всех территорий", - подчеркнул Медведев. Он напомнил о проектах, реализованных при поддержке партии. В частности, это и увеличение финансирования на выплаты материнского капитала, субсидий при рождении детей, индексация пенсий и зарплат бюджетникам, соцвыплат инвалидам, выделение грантов молодым ученым и социально ориентированным НКО.

Медведев отметил, что в народной программе партии появился специальный раздел по развитию присоединенных территорий. "На них теперь распространяются все наши проекты. Особенно строительство, модернизация детсадов и стадионов, городское благоустройство, обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов", - сказал Медведев.

По его словам, одним из важнейших приоритетов партии стала помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, "выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия". "Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней СВО ведет работу на передовой", - подчеркнул Медведев.