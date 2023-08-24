24 августа, 10:10

Мишустин прибыл в Армению для участия в Межправсовете ЕАЭС

В мероприятии также примут участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Армению, где встретится сегодня с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Самолет главы кабмина РФ приземлился в Ереване, откуда Мишустин отправится в Цахкадзор - город-курорт в 50 км, в котором состоится заседание межправсовета.

В мероприятии также примут участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Они планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Также на повестке дня вопросы дальнейшего совершенствования правовых механизмов в объединении, укрепления существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживания контактов с потенциальными партнерами.

Кроме того, Мишустин проведет двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.

Заседание межправсовета состоится под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссия
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