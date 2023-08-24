Медведев считает важным на фоне режима "все для победы" решать текущие проблемы граждан

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что руководители регионов, которые будут принимать участие в выборах должны обратить на это внимание

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Текущие проблемы российских граждан необходимо решать даже на фоне режима "все для фронта, все для победы", в котором сейчас живет страна. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

"Действительно, сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме "все для фронта, все для победы". Это не громкие слова, но знаете, я на что хочу обратить внимание вот всех вас как руководителей регионов, которые будут принимать участие так или иначе в выборах. Все равно есть проблемы текущей жизни, и вот их надо решать. Они от нас никуда не уйдут, даже несмотря на то, что вот сейчас особый этап в жизни нашей страны. Люди ждут и решения обычных, текущих, гражданских проблем", - сказал он.