Лавров проводит встречу с президентом Боливии на полях саммита БРИКС

Министр иностранных дел России ранее провел встречи с главами МИД ЮАР и Индии Наледи Пандор и Субраманьямом Джайшанкаром

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге проводит встречу с президентом Боливии Луисом Арсе. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Встреча Сергея Лаврова с президентом Боливии на полях саммита БРИКС в ЮАР", - написала она, сопроводив публикацию фотографиями.

Ранее Лавров провел на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге встречи с главами МИД ЮАР и Индии Наледи Пандор и Субраманьямом Джайшанкаром.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. По итогам саммита было принято решение, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия станут полноправными участниками объединения.