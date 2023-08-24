24 августа, 10:47
Саммит БРИКС - 2023

Лавров проводит встречу с президентом Боливии на полях саммита БРИКС

Министр иностранных дел России ранее провел встречи с главами МИД ЮАР и Индии Наледи Пандор и Субраманьямом Джайшанкаром

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге проводит встречу с президентом Боливии Луисом Арсе. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Читайте также
Разрешение конфликтов и экономическое сотрудничество. Что вошло в декларацию стран БРИКС

"Встреча Сергея Лаврова с президентом Боливии на полях саммита БРИКС в ЮАР", - написала она, сопроводив публикацию фотографиями.

Ранее Лавров провел на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге встречи с главами МИД ЮАР и Индии Наледи Пандор и Субраманьямом Джайшанкаром.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. По итогам саммита было принято решение, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия станут полноправными участниками объединения. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБоливияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАрсе, ЛуисСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация