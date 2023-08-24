Памфилова сообщила, что находящиеся за рубежом граждане РФ не смогут голосовать через ДЭГ

По словам главы ЦИК, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Граждане РФ, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на пресс-конференции, посвященной организации ДЭГ на выборах в единый день голосования.

По ее словам, такое ограничение защищает ДЭГ внутри России от внешнего вмешательства. "К сожалению, не мы были инициаторами. Наши бывшие партнеры западные из ряда стран, которые назначали нас врагом и разного рода санкциями пытались нас задушить окончательно. Они максимально ограничили в правах наших граждан, находящихся за рубежом", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что с учетом "бесконечных западных санкций и ограничений" появились сложности с волеизъявлением граждан за границей. Однако, продолжила глава ЦИК, сейчас комиссия старается найти решение такой проблемы, понять, "каким образом и где найти хоть какие-то дырочки, чтобы граждане, которые привыкли голосовать за рубежом, могли это сделать".

Кроме того, Памфилова сообщила, что в ЦИК РФ поступило всего девять обращений с начала избирательной кампании о возможном принуждении избирателей к ДЭГ. По ее словам, ЦИК расценивает их как мелкую провокацию.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

ДЭГ будет применено в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать на более чем 300 выборах федерального, регионального и местного значения в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда.