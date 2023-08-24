Лавров и президент Боливии обсудили реализацию заявки республики на присоединение к БРИКС

В ходе встречи стороны также подтвердили курс на укрепление многопланового российско-боливийского партнерства, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе обсудили вопросы реализации заявки республики на присоединение к БРИКС.

"Затронуты вопросы реализации заявки Боливии на присоединение к БРИКС", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

На Смоленской площади отметили, что в ходе встречи стороны подтвердили курс на укрепление многопланового российско-боливийского партнерства. "Особое внимание уделено ключевым аспектам расширения политического диалога и сотрудничества в международных делах. Обсуждены дальнейшие шаги по развитию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - добавили в российском дипведомстве.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.