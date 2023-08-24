Лавров заявил, что обсуждение расширения БРИКС шло не без проблем

При этом каждая из стран - участниц объединения была нацелена на позитивный результат, отметил глава МИД РФ

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Обсуждение приема в БРИКС новых членов шло не беспроблемно, но в целом каждая из стран - участниц объединения была нацелена на позитивный результат, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС.

"Обсуждение шло достаточно интенсивно, не могу сказать, что вообще без проблем, но в целом с нацеленностью каждого государства на принятие решения о приеме новых членов", - сказал он.

Лавров отметил, что поступило 23 официальных заявления на вступление в БРИКС от стран-претендентов, рассмотрено 6 из них. "Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Эфиопия, Иран и Арабская Республика Египет. Все они высказывали настойчивое пожелание присоединиться к этой группе. Из 23 официально поступивших заявлений было рассмотрено 6", - сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года новые страны - члены БРИКС начнут полноправно участвовать в работе объединения.