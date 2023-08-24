Лавров назвал критерии принятия стран в БРИКС

При принятии учитывались вес, авторитет и позиция страны-претендента на международной арене, сообщил глава МИД РФ

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Критериями при обсуждении расширения БРИКС были вес, авторитет и позиция страны-претендента на международной арене. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, они учитывались, конечно же. Но прежде всего в расчет принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене. Потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками", - сказал он.

Лавров пояснил, что в числе единомышленников - страны, которые верят в многополярность, в необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли Глобального Юга в механизмах глобального управления. "В этом плане шесть стран, чьи названия были сегодня оглашены, <…> они в полной мере отвечают этим критериям", - отметил глава МИД РФ.