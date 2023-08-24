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обновлено 24 августа, 11:44
Саммит БРИКС - 2023

Лавров: причина "взрывного" роста БРИКС заключается в понимании странами мировых процессов

Глава МИД РФ напомнил, что поступило 23 заявки на вступление в объединение

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Причина "взрывного" роста БРИКС заключается в понимании странами мировых процессов, когда Запад хочет сохранить гегемонию. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что поступило 23 заявки на вступление в объединение. "В чем причина такого взрывного роста к БРИКС? Мне кажется, она заключается в понимании странами, которые хотят сблизиться с "пятеркой", в понимании ими глубинных причин тех процессов, которые происходят на международной арене, которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит БРИКС - 2023
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