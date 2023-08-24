24 августа, 11:32,
обновлено 24 августа, 11:58

Лавров назвал оскорбительной стратегию США по Африке

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ напомнил о принятом в прошлом году в США законе о "препятствовании злобной политике России в Африке"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оскорбительной стратегию Вашингтона по Африке, в которой странам континента указывают, каких партнеров они должны выбирать.

Отвечая на вопросы журналистов, министр напомнил о принятом в прошлом году в США законе о "препятствовании злобной политике России в Африке".

"В документе меньше 20 страниц, 10 раз упоминается Россия и Китай как главные препятствия для процветания Африки. Конечно, это рассчитано на людей неискушенных, которые не понимают ничего и не читали ничего об истории. Но для африканских стран это очередное оскорбление. Это означает, что их суверенное право выбирать себе партнеров просто игнорируется", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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