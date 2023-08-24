Лавров: настроения Запада вынуждают РФ работать не на дипломатическом поле, а на поле боя

Глава МИД РФ заявил, что Россия при этом всегда открыта к дискуссиям, но "отвечать призывами к дискуссии на хамские ультиматумы, шантаж и угрозы в наш адрес мы не собираемся"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Желание Запада нанести Москве стратегическое решение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они [представители западных стран] сами говорят: "Мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя". Значит, будем работать на поле боя, а не на дипломатическом поле. Тем более, что они понимают, но не могут произнести, за что мы там воюем, - об этом президент [РФ] Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, еще раз очень четко сказал - за свою безопасность, за интересы людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия при этом всегда открыта к дискуссиям, но "отвечать призывами к дискуссии на хамские ультиматумы, шантаж и угрозы в наш адрес мы не собираемся", - сказал министр.