24 августа, 11:36,
обновлено 24 августа, 11:58

Лавров: здравого смысла в заявлениях западных партнеров в общении в кулуарах форумов нет

© ТАСС/ Ruptly

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Представители РФ иногда сталкиваются с западными партнерами в кулуарах форумов, но здравого смысла в их заявлениях не видят. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда Запад развернется в сторону здравого смысла - не могу судить. Те деятели, которые сейчас возглавляют западные правительства в подавляющем большинстве стран, проявляют такую сплоченность под руководством Вашингтона в продвижении американской повестки дня, в том числе, как мы это видим в Европе, в ущерб себе, своей экономики, своим гражданам. <...> С такими людьми мы сталкиваемся, разговоры в кулуарах проходят - никакого отблеска здравого смысла нет. "Вы должны, вы обязаны" - кому мы должны, кому мы обязаны? Это не тот случай, когда можем донести через диалог свою точку зрения и ожидать, что он, как минимум ее услышит", - сказал Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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