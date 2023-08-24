Премьер-министр России пообщается со своим армянским коллегой Николом Пашиняном и примет участие в Евразийском межправсовете

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Цахкадзор, на место проведения Евразийского межправсовета (ЕМПС), где его встретил коллега из Армении Никол Пашинян.

Состоялась церемония протокольного фотографирования, премьеры проведут переговоры в двустороннем формате.

Позднее пройдет заседание ЕМПС, в котором также примут участие главы правительств Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Курорт "Цаxкадзор" находится на расстоянии около 50 км от Еревана. И если в столице Армении сегодня стоит 30-градусная жара, то в горах - комфортная температура. На подъездах к месту проведения встречи - гостиничному комплексу Eighty Eight - развешены баннеры с символикой ЕАЭС.

Цахкадзорский спортивный комплекс открыт в 1967 году, он был специально спроектирован и построен для подготовки советских спортсменов к летним Олимпийским играм 1968 года в Мехико. В 1986 году рядом с комплексом был создан одноименный горнолыжный курорт.