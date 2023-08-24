Лавров: о постоянном членстве Германии и Японии в Совбезе ООН не может быть и речи

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Включение Германии и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН не может даже обсуждаться, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость. Тогда как более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда. А остальные 8 млрд, в общем-то, конечно, недопредставлены", - констатировал он.