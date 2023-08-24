"Единая Россия" утвердила программу на выборах в Херсонскую областную думу

В пресс-службе партии сообщили, что принятый документ включает в себя народную программу из 15 подразделов, содержащих развитие образования и медицины, семейную политику, заботу о малоимущих и людях с инвалидностью, создание комфортной городской среды

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" утвердило программу на выборах в Херсонскую областную думу, передает корреспондент ТАСС.

Утверждение программы прошло на втором этапе конференции партии. Как уточнили в пресс-службе партии, принятый документ включает в себя народную программу из 15 подразделов, содержащих развитие образования и медицины, семейную политику, заботу о малоимущих и людях с инвалидностью, создание комфортной городской среды. "На сегодняшний день поступило более 1 500 предложений в народную программу, в том числе и обращения от жителей 15-километровой зоны", - сообщил депутат Госдумы, секретарь херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Помимо этого, в программе содержится пункт о восстановлении инфраструктуры, жилищного фонда и социальных объектов, развитии экономики и промышленности, обеспечении достойной заработной платы и другие. "Этот документ сформирован на основе предложений жителей Херсонщины. Наши кандидаты постоянно выезжают на территории, где встречаются с избирателями и собирают предложения в народную программу. На данный момент мы систематизировали основные пожелания и собрали их вместе", - подчеркнул Кастюкевич.

"Партия "Единая Россия" провела уникальную работу по изучению мнения общества - теперь это для нас непосредственное руководство к действию", - отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо, слова которого привели в пресс-службе партии.

На конференции собрались представители всех 14 местных отделений партии - всего более 50 делегатов.

2 августа состоялся первый этап конференции. На нем утвердили список кандидатов для участия на выборах в Херсонскую областную думу. В списке 50 человек, возглавили список врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, депутат Госдумы, секретарь херсонского регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич, директор хлебозавода Елена Дмитрук.