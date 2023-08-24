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Саммит БРИКС - 2023

Лавров сравнил новый состав БРИКС с футбольной командой

Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет дожидаться 1 января, а заранее начнет контакты с новыми членами объединения

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о новом составе БРИКС, сравнил его с футбольной командой.

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Ранее в объединении состояли Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. На проходящем сейчас саммите было принято решение о расширении - Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Эфиопию примут в БРИКС в качестве полноправных участников с 1 января 2024 года.

Лавров отметил, что Россия, которая в 2024 году принимает председательство в организации, не будет дожидаться 1 января, а заранее начнет контакты с новыми членами БРИКС, будет помогать им "войти в дело". "Чтобы уже к саммиту в Казани все 11 [государств] - такая футбольная команда у нас получилась - были в полной мере погружены в субстанцию тех вопросов, которые наше председательство уже анонсировало", - сказал глава МИД. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит БРИКС - 2023
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