Лавров заявил, что вторжение ECOWAS в Нигер не пойдет никому на пользу

По словам главы МИД РФ, это будет разрушительно для тысяч людей

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер не пойдет никому на пользу, это будет разрушительно для тысяч людей. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ECOWAS сила для противодействия вторжению", - сказал он. "Я очень не желаю африканцам такого рода сценария, - подчеркнул министр. - Это будет разрушительно и губительно для большого количества стран и для тысяч людей".

Лавров указал, что для оценки ситуации в Нигере нужно рассматривать всю предысторию вопроса, а "Запад любит вырывать из контекста"."Сахаро-Сахельская зона в Африке от терроризма страдает, начиная с 2011 года, когда НАТО развалила Ливию, разрушила ливийское государство, поддерживая террористов, которых они против Муамара Каддафи науськивали, - пояснил министр. - И потом, когда Ливия перестала существовать, когда стала черной дырой, проходным двором, через нее на север миллионы нелегальных мигрантов ринулись, а на юг те самые бандиты, которых Запад использовал для свержения режима Каддафи".

Лавров подчеркнул, что сейчас именно "эти ребята создают и укрепляют аффилированные с ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", ИГ, запрещенного в РФ - прим. ТАСС), "Аль-Каидой" (также запрещена в РФ - прим. ТАСС) группировки". "Французы, которые долгое время активнейшим образом поддерживали оппозицию Каддафи, уходят из Мали, миссия ЕС уходит, - отметил глава МИД РФ. - Надо видеть истинные причины этих переворотов".

Запад, по словам министра, забирает из Африки ресурсы, а РФ, в том числе в период Советского Союза, старалась вести себя по-другому, создавая основы промышленности, системы образования, медицины.

Лавров также отметил, что нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как недовольство части общества африканских стран взаимоотношениями с Западом. "И вот то, что называется переворотами, произошло и в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, - указал он. - Я не могу исключать, что определенная часть общества, а в данном случае военная, видит, что система взаимоотношений с Западом, которую правители соответствующих стран выстроили и которой они довольны лично, не помогает решать проблемы всего населения".