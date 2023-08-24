Мишустин: несмотря на сложности в мировой экономике, отношения России и Армении крепнут

По словам премьер-министра, РФ дорожит дружбой, партнерскими и союзническими отношениями с Арменией

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Россия дорожит дружбой и партнерскими отношениями с Арменией, несмотря на сложности в мировой экономике, торгово-экономические связи Москвы и Еревана крепнут. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Спасибо за приглашение на очередной наш Евразийский межправсовет, который мы договорились провести здесь, в Армении, и обсудить самые насущные проблемы, связанные со стратегией развития ЕАЭС на будущее десятилетие", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая проходит перед заседанием Евразийского межправительственного совета.

"Пользуясь случаем, хотел бы передать вам наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и поблагодарить вас, Никол Воваевич, армянских коллег, за традиционную отличную организацию всех мероприятий и радушный, гостеприимный прием нашей российской делегации", - сказал Мишустин. Россия, отметил он, дорожит дружбой, партнерскими, союзническими отношениями с Арменией. "Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, вы сказали об этом, российские торгово-экономические связи с Арменией крепнут, товарооборот растет, и это нас радует, в том числе есть эффект от участия Армении в Евразийском экономическом союзе", - сказал российский премьер, добавив, что фиксируется повышение эффективности взаимодействия со всеми странами союза.