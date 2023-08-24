В Воронежской области будут работать 10 участков для избирателей из новых регионов РФ

Председатель регионального избиркома Илья Иванов сообщил, что для военнослужащих также создали два экстерриториальных участка

ТАСС, 24 августа. В Воронежской области будет работать10 экстерриториальных избирательных участков в единый день голосования 10 сентября для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, временно пребывающих на территории региона. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Илья Иванов.

"Для жителей четырех регионов, которые недавно вошли в состав России, предусмотрены 10 экстерриториальных УИК в Воронежской области", - сказал он.

Впервые в едином дне голосования 10 сентября примут участие ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, их жителям предстоит избрать депутатов законодательных органов власти и представительных органов муниципальных образований.

Также участники специальной военной операции из Воронежской области смогут проголосовать на передовой на выборах губернатора региона, для военнослужащих создано два экстерриториальных участка. "Образованы два участка в Запорожской и Херсонской областях. По одному в каждой", - отметил Иванов.

В Воронежской области в единый день голосования в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора Александра Гусева пройдут выборы главы региона. В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Александр Гусев. Позже Гусев был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия".