Лавров и президент ЦАР подтвердили настрой на углубление политического диалога

С российской стороны была выражена готовность продолжать эффективную поддержку усилий Банги в вопросах обеспечения мира и безопасности в стране, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи на полях XV саммита БРИКС в ЮАР подтвердили твердый настрой на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами.

"В ходе беседы проведен заинтересованный обмен мнениями по приоритетным направлениям дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений, подчеркнут высокий уровень внешнеполитического взаимодействия в ООН и других многосторонних организациях, - говорится в сообщении министерства. - При этом был подтвержден твердый настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях".

Также с российской стороны была выражена готовность продолжать эффективную поддержку усилий Банги в вопросах обеспечения мира и безопасности в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, добавили в МИД РФ.

Кроме того, в ходе встречи Лавров и Туадера отметили важность состоявшегося в июле 2023 года в Санкт-Петербурге второго саммита Россия - Африка в контексте укрепления разноплановых отношений России со странами Африканского континента, указали в российском дипведомстве.