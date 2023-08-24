Лавров заявил, что у России и ЮАР хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях

По словам главы МИД РФ, отношения Москвы и Претории "великолепны и находятся на подъеме"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Россия и ЮАР имеют хорошие перспективы в разных сферах сотрудничества, включая экономическую и военно-техническую. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, отношения Москвы и Претории "великолепны и находятся на подъеме". Глава российского дипведомства напомнил, что в этом году президент ЮАР Сирил Рамапоса дважды посетил РФ. "В обоих этих случаях состоялись и двусторонние переговоры [с президентом РФ Владимиром Путиным], доверительные, откровенные, полезные. Президенты определяли - и будут еще этим заниматься - пути дальнейшего развития наших отношений во всех областях и в экономике, в сфере инвестиций, высоких технологий, науки, образовании, спорте, военно-техническом сотрудничестве", - сказал российский министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва ценит то, как все ведущие политики Южно-Африканской Республики помнят роль Советского Союза в борьбе с апартеидом. "Так что у нас очень солидный исторический, политический фундамент, и на этом фундаменте мы сейчас все больше внимания уделяем уже сферам материального сотрудничества, о которых я упомянул. Так что у нас очень хорошие перспективы, у меня нет никаких сомнений", - резюмировал глава МИД РФ.