Лавров заявил, что перестал обращать внимание на слова западных лидеров о диалоге с РФ

Как добавил глава МИД РФ, "непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уже перестал обращать внимание на высказывания лидеров стран Запада о необходимости поддерживать диалог с РФ.

"Если честно, я не слежу за высказываниями о том, кто чего собирается делать в отношении России и говорит об этом публично. Если ты в чем-то заинтересован, то, наверно, элементарные приличия и правила дипломатии требуют, чтобы ты эту свою заинтересованность донес по дипломатическим каналам. <...> Год назад [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц говорили, что продолжают диалог и еще скажут свое слово - я это перестал читать и обращать внимание", - заявил журналистам глава МИД РФ, комментируя слова Макрона, о том, что он будет готов поговорить с президентом России, когда "это будет полезно".

"Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, партнеры по Евросоюзу, - продолжил министр. - Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями".