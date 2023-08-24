Мишустин: создание новых инфраструктурных связей обеспечит устойчивое развитие Закавказья

По словам премьер-министра РФ, это также укрепит контакты между людьми, проживающими в регионе

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов и разблокирование экономических и логистических связей в Закавказье послужит устойчивому развитию региона.

"Последовательно мы выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье. И в соответствии с договоренностями трех лидеров - России, Армении, Азербайджана - убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, по его словам, это укрепит и контакты между людьми, которые проживают в регионе.