24 августа, 12:48

Мишустин: создание новых инфраструктурных связей обеспечит устойчивое развитие Закавказья

По словам премьер-министра РФ, это также укрепит контакты между людьми, проживающими в регионе

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов и разблокирование экономических и логистических связей в Закавказье послужит устойчивому развитию региона.

"Последовательно мы выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье. И в соответствии с договоренностями трех лидеров - России, Армении, Азербайджана - убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, по его словам, это укрепит и контакты между людьми, которые проживают в регионе. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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