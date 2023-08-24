Посольство РФ: ситуация в Триполи после столкновений в середине августа нормализовалась

Обстановка в столице Ливии нормализовалась после того, как Правительство национального единства сообщило, что достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира Махмуда Хамзы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Обстановка в столице Ливии Триполи после произошедших в середине августа столкновений нормализовалась. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Ливии.

"Ситуация в Триполи и Ливии после столкновений 14-15 августа нормализовалась", - информировали в диппредставительстве.

Обстановка в столице нормализовалась после того, как 15 августа вечером Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии сообщило, что достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы. Его задержание стало причиной вооруженных столкновений в Триполи, начавшихся 14 августа в районах Айн-Зара и Салах-эд-Дин между бойцами 444-й бригады и так называемыми Силами специального сдерживания. Как сообщил позднее канал Libya Al Ahrar, старейшины района Сук-эль-Джумаа передали командира начальнику Генштаба ПНЕ на авиабазе Митига. Согласно плану правительства, впоследствии следственная комиссия должна будет урегулировать вопрос с его задержанием.