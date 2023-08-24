Посольство РФ: участники "Крымской платформы" угрожают территориальной целостности России

Участие иностранных лидеров в работе этого форума оставляет за Москвой право ответа на недружественные действия, говорится в заявлении российского диппредставительства в Боснии и Герцеговине

БЕЛГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Участие иностранных лидеров на форуме "Крымская платформа" является посягательством на территориальную целостность Российской Федерации в соответствии с Уставом ООН и оставляет за Москвой право ответа на недружественные действия. Об этом говорится в опубликованном заявлении российского посольства в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"В связи с участием отдельных членов Президиума БиГ в так называемом "саммите Крымской платформы" хотели бы напомнить, что Крым и город Севастополь воссоединились с Россией в полном соответствии с международным правом, прежде всего - правом народа на самоопределение, закрепленным в статье 1 Устава ООН и международных пактах о гражданских политических, экономических, социальных и культурных правах. Решение народа Крыма носит окончательный и бесповоротный характер, статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации закреплен Конституцией Российской Федерации и пересмотру не подлежит, - подчеркнули в посольстве. - Поэтому присутствие на подобных сходках воспринимаем как откровенно враждебный акт. Любая форма подключения к упомянутой инициативе рассматривается нами как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. Оставляем за собой право ответа на недружественные действия".

"Принимаем во внимание заявление члена Президиума БиГ от Республики Сербской Ж. Цвиянович о том, что поездка ее коллег на Украину носит исключительно личный характер и не согласована в Президиуме БиГ, - отмечается в заявлении. - В этом контексте высказывание одного из членов Президиума БиГ о том, что "Босния и Герцеговина таким образом выражает поддержку Украине" является не просто проявлением мании величия, но и грубым нарушением Конституции БиГ и, следовательно, Дейтонского мирного соглашения".

"На днях кабинет этого же члена Президиума БиГ оправдывался по поводу характера использования бюджетных средств во время зарубежного визита. Представляется, что налогоплательщикам Боснии и Герцеговины было бы интересно узнать, на какие средства закуплены, в частности, билеты на "ночной поезд". Если же была осуществлена экономия бюджетных средств, то абсолютно не исключаем, что поездка, проведенные мероприятия и высказывания антироссийского характера были оплачены иностранными менторами и спонсорами отдельных членов Президиума БиГ", - заключили в российском диппредставительстве.

О платформе

Украина и страны Запада отказались признать результаты проведенного в 2014 году в соответствии с международными нормами референдума о воссоединении Крыма с Россией и начали кампанию по его международной дискредитации. Помимо введенных санкций против самой России, а также компаний, ведущих дела с Крымом, и лиц, его посещающих, они организовали ежегодный форум "Крымская платформа" для "координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первый форум прошел 23 августа 2021 года в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти.