Лавров: демонстрации с российскими флагами в Нигере говорят о неудовлетворенности Западом

По словам главы МИД РФ, люди в Нигере понимают, что партнерство с Западом "им не очень много дает"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Демонстрации с российскими флагами после переворота в Нигере говорят о недовольстве жителей этой страны западными практиками. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти демонстрации, эти российские флаги, это прежде всего, по моему убеждению, отражение тех чувств, которые испытывают жители в данном случае Нигера", - сказал министр. По его словам, люди в Нигере понимают, что партнерство с Западом "им не очень много дает", что проявляется в том числе в "неудовлетворенности западными практиками, которые базируются на колониальных процессах".

В этом контексте он отметил, что также нельзя сбрасывать со счетов память о том, как Россия и африканские страны вместе боролись с колониализмом. "Это не просто высокие слова. На самом деле, у африканских лидеров и у народов это глубоко укорененное убеждение", - добавил глава МИД РФ.

Лавров указал, что сразу после событий в Нигере "были робкие попытки, но достаточно громкие, обвинить Россию в том, что это [в Москве] организовали смену власти путем государственного переворота". "Но очень быстро даже в ведущих западных странах официальные лица поспешили заявить, что у них нет данных, подтверждающих подобные утверждения", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых демонстранты вышли на митинги с российскими флагами после переворота в Нигере в конце июля. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 28 июля заявил, что Россия не имеет отношения к событиям в Нигере, подчеркнув, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. В начале августа германский МИД подтвердил, что ФРГ не располагает информацией о возможной причастности России к перевороту в африканской республике.