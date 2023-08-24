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Попытка госпереворота в Нигере

Лавров: демонстрации с российскими флагами в Нигере говорят о неудовлетворенности Западом

По словам главы МИД РФ, люди в Нигере понимают, что партнерство с Западом "им не очень много дает"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Демонстрации с российскими флагами после переворота в Нигере говорят о недовольстве жителей этой страны западными практиками. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Эти демонстрации, эти российские флаги, это прежде всего, по моему убеждению, отражение тех чувств, которые испытывают жители в данном случае Нигера", - сказал министр. По его словам, люди в Нигере понимают, что партнерство с Западом "им не очень много дает", что проявляется в том числе в "неудовлетворенности западными практиками, которые базируются на колониальных процессах".

В этом контексте он отметил, что также нельзя сбрасывать со счетов память о том, как Россия и африканские страны вместе боролись с колониализмом. "Это не просто высокие слова. На самом деле, у африканских лидеров и у народов это глубоко укорененное убеждение", - добавил глава МИД РФ.

Лавров указал, что сразу после событий в Нигере "были робкие попытки, но достаточно громкие, обвинить Россию в том, что это [в Москве] организовали смену власти путем государственного переворота". "Но очень быстро даже в ведущих западных странах официальные лица поспешили заявить, что у них нет данных, подтверждающих подобные утверждения", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых демонстранты вышли на митинги с российскими флагами после переворота в Нигере в конце июля. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 28 июля заявил, что Россия не имеет отношения к событиям в Нигере, подчеркнув, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. В начале августа германский МИД подтвердил, что ФРГ не располагает информацией о возможной причастности России к перевороту в африканской республике. 

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Лавров, Сергей ВикторовичНигерРоссияПопытка госпереворота в Нигере
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