Шерпа РФ в W20: расширение БРИКС доказывает независимость от западного миропорядка

По словам Виктории Пановой, расширение показало "зрелость БРИКС"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Включение в БРИКС новых стран-членов говорит о настоящей независимости объединения от западного миропорядка. Такое мнение выразила шерпа России в "Женской двадцатке" (W20) Виктория Панова на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Это [расширение БРИКС] - серьезный шаг вперед, потому это манифестация реальной, а не номинальной независимости от навязанного порядка, основанного на правилах, - сказала она. - Это действительно выход на самостоятельное видение международных отношений, основанных на международном праве".

По словам Пановой, расширение показало "зрелость БРИКС" и то, что это объединение "может претендовать на формирование ядра нового справедливого миропорядка".

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, являлся крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.