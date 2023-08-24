Трутнев поручил внести изменения в закон о Байкале ко второму и третьему чтениям в Госдуме

Закон позволяет до 2030 года провести вырубку деревьев в центральной экологической зоне для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные и селезащитные сооружения, дороги

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды России, Росводресурсам совместно с Республикой Бурятия и депутатами Государственной думы доработать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 251 Федерального закона "Об охране озера Байкал" и статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе", ко второму и третьему чтениям в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Он позволяет до 2030 года провести вырубку деревьев в центральной экологической зоне для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные и селезащитные сооружения, дороги. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

"Вице-премьер поручил Минприроды России, Росводресурсам совместно с Республикой Бурятия и депутатами Государственной думы доработать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 251 Федерального закона "Об охране озера Байкал" и статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе", ко второму и третьему чтениям в Государственной думе, и ускорить принятие данных поправок", - говорится в сообщении.

Трутнев, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что законопроект необходимо доработать поправками, которые в случае чрезвычайных ситуаций позволят восстанавливать гидротехнические сооружения.

Позже Трутнев пояснил журналистам, что закон должен позволять создавать комфортные условия для жизни людей, не вредя экологии. "Нам надо вместе - и правительству, и Государственной думе - принимать законы в том виде, чтобы они природу берегли, потому что никто не покушается на Байкал. Байкал - действительно наша национальная и мировая сокровищница. <…> Вопрос вопиющий, когда останавливается БАМ. А так люди не могут годами отремонтировать дорогу и ездят по ухабам, потому что нельзя по закону отремонтировать дорогу", - пояснил он.

О ситуации

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.

23 августа после завершения восстановительных работ открыли в полном объеме как для пассажирских, так и для грузовых поездов сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали. Как сообщали в РЖД, для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации происшествия было привлечено более 250 человек, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.