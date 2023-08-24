Два человека стали кандидатами на пост главы Ижевска

Депутаты Гордумы выберут главу города 5 сентября тайным голосованием

ТАСС, 24 августа. Исполняющий обязанности замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты города Александр Бадица стали кандидатами на пост главы администрации муниципалитета, сообщил председатель конкурсной комиссии Александр Журавлев.

"По решению конкурсной комиссии в городскую думу будут представлены два кандидата на избрание на должность главы города Ижевска - это Бадица Александр Михайлович и Чистяков Дмитрий Александрович", - сказал Журавлев на заседании комиссии.

По его словам, они набрали наибольшее количество баллов. При этом со многими конкурсантами, представившими достойные предложения, сотрудничество продолжится.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Ижевска подали 20 человек.

Депутаты Гордумы выберут главу города 5 сентября тайным голосованием.

Пост мэра Ижевска с 2018 года занимал Олег Бекмеметьев. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года. Позднее его поместили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.