Путин проводит встречу с Пушилиным

Это уже третий из руководителей новых регионов страны, с кем президент беседует за последние дни

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Это уже третий из руководителей новых регионов страны, с кем он беседует за последние дни. В ночь на среду Путин принял в Кремле врио глав Луганской Народной Республики и Запорожской области - Леонида Пасечника и Евгения Балицкого. В повестке встреч были в том числе вопросы безопасности, социальные темы, а также предстоящие осенние выборы.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Предыдущий раз Путин проводил отдельную встречу с Пушилиным в апреле этого года.