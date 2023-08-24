24 августа, 15:57

Путин проводит встречу с Пушилиным

© Kremlin.ru

Это уже третий из руководителей новых регионов страны, с кем президент беседует за последние дни

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Это уже третий из руководителей новых регионов страны, с кем он беседует за последние дни. В ночь на среду Путин принял в Кремле врио глав Луганской Народной Республики и Запорожской области - Леонида Пасечника и Евгения Балицкого. В повестке встреч были в том числе вопросы безопасности, социальные темы, а также предстоящие осенние выборы.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Предыдущий раз Путин проводил отдельную встречу с Пушилиным в апреле этого года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПушилин, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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