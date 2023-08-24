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обновлено 24 августа, 16:19
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина

Кадры встречи Владимира Путина с врио главы ДНР Денисом Пушилиным
© Kremlin.ru

По словам президента, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы "Вагнер"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в авиакатастрофе самолета Embraer, на борту которого находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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"Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", - сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По словам Путина, первые полученные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы "Вагнер".  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПушилин, Денис ВладимировичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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