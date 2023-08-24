Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина

По словам президента, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы "Вагнер"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в авиакатастрофе самолета Embraer, на борту которого находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", - сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По словам Путина, первые полученные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы "Вагнер".