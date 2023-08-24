Путин заявил, что Пригожин только вернулся из Африки

По информации президента, основатель ЧВК "Вагнер" встречался в Москве "с некоторыми официальными лицами"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, самолет которого разбился накануне, только в среду вернулся из Африки, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами", - отметил глава государства. "Он работал не только у нас в стране - и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями", - добавил Путин.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли.