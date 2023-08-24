Лавров указал генсеку ООН на условия для возобновления участия РФ в зерновой сделке

По словам главы МИД РФ, Москва готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем указал на готовность Москвы вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной.

"В ответ на вопрос генерального секретаря ООН о перспективах возобновления черноморской инициативы Лавров вновь изложил озвученную президентом России [Владимиром Путиным] позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

В ходе беседы были затронуты и вопросы деятельности ООН. "Лавровым подтверждена нацеленность России на развитие с ней взаимовыгодного сотрудничества. При этом подчеркнута необходимость строгого следования представителями секретариата ООН закрепленному статьей 100 ее Устава принципу беспристрастности международных должностных лиц, - подчеркнули в российском дипведомстве. - С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике".

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.